Messi invaller bij zege Argentinië, uitglijder Brazilië in WK-kwalificatie

Met Lionel Messi als invaller heeft Argentinië de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay met 1-0 gewonnen. De inbreng van de zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar was achteraf niet eens nodig: de wereldkampioen won dankzij een treffer van verdediger Nicolas Otamendi in de derde minuut.

Messi is pas net hersteld van een hamstringblessure. De 36-jarige sterspeler kwam in de 53ste minuut in het veld en trof in zijn invalbeurt twee keer de paal.

Door de krappe zege in Buenos Aires is Argentinië na drie duels in de kwalificatie voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico nog altijd zonder puntenverlies.

Brazilië voor het eerst thuis niet langs Venezuela

Rivaal Brazilië morste wel zijn eerste punten. Thuis tegen Venezuela werd het 1-1.