Boermans/De Groot schakelen landgenoten uit op WK beachvolleybal uit, Schoon/Stam bij beste acht

Het had wat weg van een broedermoord, het Nederlandse onderonsje in de achtste finales van het WK beachvolleybal in Mexico. De confrontatie tussen het duo Matthew Immers/Steven van de Velde en Stefan Boermans/Yorick de Groot liep uit op een zenuwslopende derde set.

In het Nederlandse onderonsje tegen Immers en Van de Velde (26ste van de wereld) kwamen Boermans en De Groot (34ste van de wereld) in een mum van tijd 5-0 achter, maar kroop punt voor punt naderbij en kwam op 9-9 langszij. Daarna liepen Boermans en De Groot uit tot 19-15, om het met 21-118 af te maken.

Boermans/De Groot is van de drie Nederlandse duo's bij de mannen de minst ervaren, maar verraste in de knockoutfase door het voor Qatar uitkomende topduo Cherif/Ahmed uit te schakelen.

In de tweede set hadden Immers en Van de Velde de touwtjes stevig in handen en wonnen relatief eenvoudig met 21-16. In de gelijkopgaande derde set verdedigden Boermans en De Groot lange tijd een marge van hooguit drie punten, zagen hun tegenstanders in de slotfase naderen tot op een punt, maar hielden het hoofd koel: 15-13.

Schoon en Stam nu tegen titelverdediger

Bij de vrouwen maken Schoon en Stam het hele toernooi al indruk in Mexico, waar op meer dan 2.000 meter hoogte gespeeld wordt. Na een vlekkeloze groepsfase rekende de nummer zeven van de wereldranglijst eenvoudig af met de Amerikaanse Cannon/Kraft.