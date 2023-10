Man met schotwond overleden in brandend pand Rotterdam

Bij een woningbrand in Rotterdam is vannacht een zwaargewonde man met een schotwond gevonden. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Hij overleed ter plekke, meldt de politie.

De brand in de woning aan het Handelsplein in Rotterdam-Feijenoord ontstond rond 03.00 uur 's nachts. Het vuur was volgens de regionale omroep Rijnmond vrij snel onder controle.

De brandweer ontdekte de man tijdens het doorzoeken van het pand. Het is nog niet duidelijk of hij overleed als gevolg van de beschieting of door de brand. De politie doet onderzoek.