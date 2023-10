Boetes en werkstraffen voor Nederlanders die meebouwden aan Krimbrug

Vier bedrijven en acht personen hebben straffen opgelegd gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) omdat ze tussen 2014 en 2017 meewerkten aan de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en de Krim. De bedrijven moeten samen 160.000 euro betalen, de acht mensen hebben taakstraffen van 20 tot 60 uur gekregen.

Eén bedrijf moest nog eens ruim 71.000 euro inleveren aan omzet die het had verdiend aan de werkzaamheden. Het OM stelt dat mede door de inzet van Nederlandse kennis en kunde de Krimburg is gebouwd.

Dagblad De Gelderlander bracht eerder aan het licht dat Nederlandse bedrijven hebben meegewerkt aan de brug, ondanks de internationale sancties die van kracht waren. Vanwege de sancties was het verboden voor bedrijven om in het gebied actief te zijn.

Volgens het OM is het bewezen dat de bedrijven de sancties hebben overtreden, bijvoorbeeld met het leveren van complete heihamers, trilhamers en powerpacks of onderdelen daarvan. Ook is er technische hulp verleend door de bedrijven.

Het OM denkt dat er meer bedrijven betrokken zijn en doet daarvoor nog onderzoek.