Israël waarschuwt 1,1 miljoen Palestijnen te vertrekken, grondoffensief lijkt aanstaande

Volgens de VN komt het erop neer dat zo'n 1,1 miljoen mensen zich moeten verplaatsen. "De Verenigde Naties vinden het onmogelijk om zo'n verplaatsing te laten plaatsvinden zonder verwoestende humanitaire consequenties", zegt de volkerenorganisatie. De VN roept Israël op om de oproep in te trekken, om zo "te voorkomen dat wat al een tragedie te noemen is, verandert in een ramp".

In de Gazastrook wonen zo'n 2 miljoen mensen, op een stuk land dat ongeveer twee keer zo groot is als Texel. Ongeveer de helft daarvan woont dus in het noordelijke gedeelte dat nu ontruimd moet worden. Het Israëlische leger waarschuwt inwoners van Gaza dat ze weg moeten blijven bij het grenshek met Israël, en dat ze pas terug naar huis mogen als daarvoor toestemming is gegeven.

Opmaat tot offensief

Hoewel nog niet bevestigd is dat Israël daadwerkelijk een grondoffensief in Gaza wil beginnen, wordt de oproep tot evacuatie van het noorden wel uitgelegd als een opmaat voor zo'n aanval. Duidelijk is dat een grote opbouw van Israëlische troepen gaande is.

Hamas zegt tegenover persbureau Reuters dat de inwoners van Gaza geen gehoor moeten geven aan de oproep. De groepering, die iets minder dan een week geleden een reeks bloedige aanslagen pleegde en Israëliërs ontvoerde naar Gaza, spreekt van "neppe propaganda" en zegt dat men "er niet in moet trappen".

Sinds de aanslagen van afgelopen zaterdag heeft Israël op grote schaal bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook, waar Hamas het voor het zeggen heeft. Ook afgelopen nacht waren er luchtaanvallen. Details daarover zijn nog niet bekend.

Israël veroordeelt reactie VN

Israël reageert fel op de bezorgde reactie van de Verenigde Naties op de ontruimingsoproep en spreekt van "een schande". De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilan Erdan, zegt dat de waarschuwing bedoeld is om "de schade voor mensen die er niet bij betrokken zijn te minimaliseren" en haalt uit naar de VN.

"Jarenlang heeft de VN genegeerd dat Hamas werd bewapend en dat Hamas de burgerbevolking en -infrastructuur van Gaza gebruikte als een verstopplek voor wapens en moordplannen", aldus Erdan. "En nu staat de VN niet achter Israël, waarvan de bevolking is afgeslacht door Hamas-terroristen, maar leest het Israël de les."