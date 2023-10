Debutantenbal bij Oranje? Van de Ven, Verbruggen en Frimpong hopen op eerste interland

"Ik weet niet of er genoeg haasjes zijn bij de KNVB?", zei bondscoach Ronald Koeman gekscherend. Met zeven spelers zonder interland achter hun naam kan het een debutantenbal worden, vandaag in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Frankrijk in de Johan Cruijff Arena. De eerstvolgende debutant is goed voor een mijlpaal. Die is namelijk de 800ste international in de geschiedenis van Oranje. Een blik op de zeven gegadigden voor een haasje, het speldje dat internationals als aandenken krijgen na hun debuut. Micky van de Ven Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: groot Met het winnende doelpunt tegen Luton Town (0-1) op zijn conto en als koploper van de Premier League wandelde Micky van de Ven met de borst vooruit Zeist binnen. De 22-jarige verdediger van Tottenham Hotspur maakt indruk in Engeland. Henry Winter van de krant The Times noemde Van de Ven de beste Premier League-aankoop van afgelopen zomer. "Hij heeft een opbeurend effect op zijn teamgenoten en een vernietigend effect op tegenstanders", schreef de journalist.

Met de Argentijn Cristian Romero vormt Van de Ven bij de Spurs een sterk verdedigingsduo, door Winter omschreven als de "rots waarop architect Ange Postecoglou (de coach, red.) zijn nieuwe Spurs bouwt". Ian Maatsen Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: klein Bij de voorgaande interlands tegen Griekenland en Ierland zat Ian Maatsen op de tribune. Daarvoor hoeft de 21-jarige linkspoot van Chelsea dit keer niet te vrezen. De groep telt nu precies het toegestane aantal van 23 spelers voor een wedstrijdselectie. Hij zit dus in ieder geval op de bank. Grote kans op speeltijd heeft Maatsen niet. Maandag werd hij als vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis toegevoegd. "Maatsen kan op meerdere posities spelen en is er al eens bij geweest," verklaarde Koeman de oproep. Quilindschy Hartman Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: groot "Als je het op dat niveau in de Champions League kan, dan ben je ook klaar om het bij het Nederlands elftal te doen", zei Koeman. De bondscoach had het over Quilindschy Hartman, die uitblonk in de wedstrijd van Feyenoord tegen Atlético Madrid in het Metropolitano-stadion.

Zijn eerste minuten in Oranje naderen voor Hartman. Als iemand de intensiteit belichaamt die Koeman bij de start van zijn tweede termijn propageerde, is het de 21-jarige linksback wel. Hartman kan de derde Feyenoord-debutant in Oranje worden dit jaar, na Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer. Het tekent de opmars van de landskampioen. Nick Olij Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: heel klein De 28-jarige Olij dankt zijn selectie aan zijn uitstekende prestaties bij Sparta. De laatste Spartaan in Oranje was John Veldman in 1996, de laatste Sparta-keeper in Oranje Pim Doesburg in 1980. Louis van Gaal verraste met Andries Noppert als eerste doelman op het WK. Nick Olij onder de lat tegen Frankrijk? Het zou een soortgelijke surprise zijn. Maar onwaarschijnlijk. Laat Olij eerst maar even genieten van zijn aanwezigheid bij het Nederlands elftal. Jeremie Frimpong Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: gemiddeld Hij is een van de meest besproken niet-internationals van het jaar en verdient volgens velen een kans in Oranje. Als rechter-wingback is hij uitblinker bij Bayer Leverkusen en met vier assists en vier doelpunten ook dit seizoen weer van grote waarde bij de Duitse koploper.

Koeman liet hem links liggen, had het over verdedigende kwetsbaarheden. Daar kwam de afzegging voor het EK met Jong Oranje bij. Voor straf kreeg Jeremie Frimpong in september geen oproep. Zand erover, klonk het deze week echter uit Zeist. Met de keuze van Koeman voor een systeem met wingbacks kon hij niet meer om Frimpong heen. Eén probleem: met Denzel Dumfries heeft Frimpong een concurrent van formaat. "Dumfries verdient het niet om te twijfelen over Dumfries", zei Koeman. Brian Brobbey Kans op debuut tegen Frankrijk of Griekenland: gemiddeld Zonder onder anderen Memphis Depay en Cody Gakpo zit Oranje dun in de aanvallers. Zelfs de spits van de nummer zestien van de eredivisie krijgt dan een kans. De 21-jarige Brobbey is een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax dit seizoen. Brobbey blijft sleuren, nu ook gedurende de hele wedstrijd. Dat was voorheen anders. Dan was het na een uur op bij Brobbey. "Ik zie gewoon dat hij fitter is dan vorig seizoen", was Koeman opgevallen.