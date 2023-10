Chaos in politiek VS houdt aan: Huis van Afgevaardigden nog steeds zonder leider

De Amerikaanse politicus Steve Scalise heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. De Republikein is er niet in geslaagd om voldoende steun te krijgen van zijn partijgenoten.

Scalise zou de opvolger moeten worden van Kevin McCarthy, die vorige week door een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden uit zijn functie werd gezet. Naast alle Democraten, stemden ook radicale partijgenoten uit de Republikeinse partij voor het vertrek van McCarthy.

Wie er nu in beeld is om namens de Republikeinen de voorzitter te worden is niet duidelijk. Een andere kandidaat, de door oud-president Trump gesteunde Jim Jordan, meldde gisteren al dat hij geen interesse meer had in de functie. Gisteren kreeg Scalise nog 113 stemmen van zijn partijgenoten, tegenover 99 voor Jordan. Veel parlementariërs die vóór Jordan hadden gestemd, weigeren zich volgens The New York Times achter Scalise te scharen.

Scalise had om voorzitter te worden een meerderheid nodig. Daarvoor mocht hij maar vier tegenstemmen krijgen van zijn Republikeinse partijgenoten. Volgens CNN waren er echter twintig Republikeinen die niet op Scalise wilden stemmen. Van de Democraten hoefde hij sowieso niet op steun te rekenen. Zij zouden naar verwachting allemaal stemmen op hun fractieleider, Hakeem Jeffries.

Amerikaanse overheid op slot

De chaos binnen de Republikeinse Partij kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de Amerikaanse overheid. Half november dreigt de federale overheid op slot te gaan (een zogeheten shutdown), als de Republikeinen en Democraten geen akkoord kunnen bereiken over de begroting. Ambtenaren worden in dat geval massaal naar huis gestuurd en openbare plekken als parken en musea gaan dicht.

Verder is de verwachting dat president Biden het Amerikaanse Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) zal vragen om geld voor Israël, Oekraïne en defensie. Een shutdown werd twee weken geleden nog voorkomen, dankzij een voorstel van McCarthy. Het akkoord dat McCarthy sloot met de Democraten leidde uiteindelijk wel tot zijn afzetting.

De voorzitter van het Huis heeft een belangrijke positie in de lijn der opvolging: als de president en vicepresident wegvallen, komt hij of zij in het Witte Huis.