Grote brand verwoest loods zadenhandel Moerkapelle

In de Zuid-Hollandse plaats Moerkapelle heeft een grote brand een loods verwoest. Het gaat om het pand van een zadenhandel, meldt de brandweer.

De brand in de loods aan de Bredeweg brak rond middernacht uit en werd al snel groter. Drie huizen naast de loods zijn uit voorzorg ontruimd. Alle bewoners zijn veilig, zegt de brandweer.

Bij de brand komt veel rook vrij. Inwoners van Moerkapelle en Boskoop zijn daarom via een NL-Alert geïnformeerd over de brand. Mensen die last hebben van de rook, krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten.