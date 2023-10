Spanje heeft ook thuis moeite met Schotland maar wint wel; ook zege Turkije

Spanje heeft zichzelf in groep A een goede dienst bewezen door het EK-kwalificatieduel met Schotland met 2-0 te winnen. De zege was hard nodig voor de drievoudig Europees kampioen nadat in maart in Glasgow van dezelfde opponent met 2-0 was verloren. Turkije boekte in groep D, met een nieuwe bondscoach op de bank, een even knappe als belangrijke uitzege op Kroatië: 0-1. Stormloop Spanje maakte snel duidelijk zich niet opnieuw te willen laten verrassen door de Schotten, dat aan een remise genoeg had gehad om zich als eerste land te plaatsen voor de EK-einderonde. Al na een minuut schoof Ferran Torres op aangeven van aanvoerder Álvaro Morata rakelings naast. Het was het begin van een Spaanse stormloop, maar verder dan een buitenspeldoelpunt van Morata en een schot van Mikel Mireno - dat via de binnenkant van de paal terug het veld in kaatste - kwam de winnaar van de Nations League van dit jaar niet. Na rust ging Spanje, dat z'n vorige 23 EK-kwalificatiewedstrijden op eigen veld zonder uitzondering had gewonnen (een reeks die in 2003 werd ingezet), door met de belegering van het Schotse doel. De gasten gaven echter geen krimp, maar wisten op hun beurt na een uur zelf wél te scoren.

Scott McTominay, de maker van beide goals in het thuisduel, krulde vanaf de zijkant een vrije trap ineens in het doel. Arbiter Serdar Gözübüyük werd echter door de VAR naar de kant geroepen en constateerde daar dat doelman Unai Simon onreglementair belaagd was door aanvaller Jack Hendry. Een kwartier later wist Spanje dan eindelijk de Schotse afweer te verrassen. Een voorzet vanaf rechts van Jesús Navas werd knap door Morata met het hoofd richting tweede paal gestuurd. Invaller Che Adams was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn tikje tegen de bal was onvoldoende om Simon te passeren. Een uitglijder van Aaron Hickey besliste kort voor tijd de tweestrijd. Joselu kon de bal oppikken, waarna zijn voorzet door Oihan Sancet in het doel werd gegleden.

In dezelfde groep won Noorwegen met 4-0 op Cyprus, maar de Noren hebben een klein wonder nodig om nog een EK-ticket van Schotland of Spanje af te pakken. Voor zondag staat wel Noorwegen-Spanje op het programma. Erling Haaland, die al drie duels droogstaat voor Manchester City, scoorde twee keer op Cyprus en loopt nu in zijn productie na 27 interlands exact één op één.

Dure fout Kroatische doelman Livakovic Kroatië had het in groep D in eigen huis - de gloednieuwe Opus Arena in Osijek - erg lastig met Turkije, dat in maart in Bursa nog met 2-0 was verslagen door treffers van Mateo Kovacic. De gasten aasden op revanche, maar stuitten tot drie keer toe op doelman Dominik Livakovic, die nota bene zijn boterham verdiend bij het Turkse Fenerbahçe.

Livakovic ging echter na een half uur opzichtig in de fout door na een Turkse dieptepass onnodig zijn strafschop uit te rennen. Baris Yilmaz profiteerde optimaal met een doeltreffende boogbal, zijn eerste interlanddoelpunt voor de achtvoudig international: 0-1. Na rust deed Kroatië, de verliezend finalist in de Nations League eind vorig seizoen, verwoede pogingen langszij te komen, maar Turkije hield stand en bezorgde de nieuwe bondscoach Vincenzo Montella een geweldige entree. De Italiaan Montella is de opvolger van de Duitser Stefan Kuntz, die moest vertrekken nadat hij zijn spelers had bekritiseerd na het verloren oefenduel met Japan.

Letland had eerder op de dag thuis met 2-0 gewonnen van Armenië, dat na 53 minuten met elf tegen tien speelde maar de 1-0 achterstand niet wist weg te werken. Integendeel.

Albanië zet reuzestap Albanië zette op eigen bodem een reuzestap naar de eindronde door de topper in groep E tegen Tsjechië met 2-0 te winnen. Jasir Asani creëerde al binnen tien minuten een schietkans voor zichzelf, die hij voorbeeldig benutte. Nog voor de pauze liep Mojmir Chytil de 1-1 binnen, maar hij gebruikte daarvoor zijn arm. Scheidsrechter Danny Makkelie kon niet anders dan hem de gele kaart voorhouden, maar dat was wel al de tweede voor Chytil. Met een man meer op het veld schoot Taulant Seferi al vroeg in de tweede helft de 2-0 binnen en later ook de 3-0.

Polen boekte een magere maar uiterst nuttige 2-0 overwinning op Faeröer, onder andere door een treffer in de vierde minuut van voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski. Dankzij de nederlaag van Tsjechië maakte Polen, voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Michal Probierz, een sprongetje op de ranglijst. Het heeft weliswaar een wedstrijd meer gespeeld dan de Tsjechen, maar die kunnen zondag op een warm onthaal rekenen in Warschau. In groep I kwamen Belarus en Roemenië niet tot scoren en boekte Kosovo een 3-0 zege in Andorra.