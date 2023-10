Oogappels winnaar Gouden Televizier-Ring

Oogappels is een dramaserie over puberstress en ouderleed binnen vier volkomen verschillende gezinnen. De serie wordt sinds januari 2019 door BNNVARA uitgezonden op NPO 1.

Bertrie Wieringa speelde dit jaar in GTST een personage dat volgens de Televizier-organisatie nogal wat voor haar kiezen kreeg en dat werd door de kijker gewaardeerd met de prijs voor beste acteur. Ook was ze dit jaar te zien als Maria Magdalena in The Passion.

Gevoelige snaar

De Televizier-Ster Impact ging naar het afscheidsconcert van Rob de Nijs. De zanger moest stoppen met zingen omdat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt.

De prijs werd in ontvangst genomen door zijn vrouw Henriëtte. "Rob zei vandaag nog tegen mij: reken er maar niet op Jet. Maar wat een prachtprijs. Prachtig omdat het levenswerk van Rob zo veel mensen heeft geraakt. En daar gaat het om. Mensen in het hart raken. Deze prijs is een kroon op zijn carrière."

De categorie Impact is relatief nieuw. De prijs is in het leven geroepen voor een programma, documentaire of interview die volgens de organisatie "een gevoelige snaar raakt bij het publiek", of "tot een discussie leidt die de Nederlandse samenleving vooruithelpt".

Deze prijs werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt aan Tim Hofmans programma Boos, voor de onthullingen over het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland.

Hélène Hendriks

Ook is er sinds vorig jaar geen aparte prijs meer voor vrouwelijke en mannelijke presentatoren. De prijs voor beste presentator ging dit jaar naar Hélène Hendriks, die onder meer De Oranjezomer presenteerde op SBS 6.

In haar speech zei ze dat mensen veel mensen die niet in de showbizz werken een soortgelijke eer verdienen, omdat ze ook heel hard werken maar minder in de belangstelling staan.

Even tot hier

Vorig jaar won het tv-programma Even tot hier de Gouden Televizier-Ring. Daarin brengen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe op een satirische manier het nieuws van de week.