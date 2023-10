Omstreden Vilda na ontslag bij Spanje nu bondscoach Marokkaanse voetbalsters

Jorge Vilda heeft een maand na zijn ontslag als bondscoach bij de Spaanse voetbalsters een nieuwe baan gevonden. De Spanjaard heeft een vierjarig contract getekend bij de Marokkaanse bond, waar hij het vrouwenteam onder zijn hoede zal nemen.

De 42-jarige bondscoach werd afgelopen zomer wereldkampioen met Spanje, maar zestien dagen later stond hij op straat.

Na de gewonnen WK-finale brak grote onrust uit binnen de Spaanse bond vanwege de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van Jennifer Hermoso tijdens de prijsuitreiking.

Vilda werd beschouwd als bondgenoot van Rubiales. Maar ook voor het WK was hij al omstreden.

Zo dreigden een jaar eerder vijftien internationals niet meer uit te willen komen voor het nationale elftal zolang hij aan het roer stond. Ze waren ongelukkig over de omgang met blessures, de sfeer in de kleedkamer en Vilda's selectiebeleid en trainingen. Uiteindelijk gingen de meesten van hen wel mee naar het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland.

Zijn ontslag na het WK werd gezien als 'eerste teken dat er schoon schip' werd gemaakt. Later vertrok ook Rubiales als voorzitter van de Spaanse voetbalbond.