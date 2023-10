Italië stuurt van illegaal gokken verdachte internationals Tonali en Zaniolo weg

Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo zijn weggestuurd uit het trainingskamp van de Italiaanse voetbalploeg, nadat bekend was geworden dat beiden worden verdacht van illegaal gokken. Spelers die in Italië op voetbalwedstrijden wedden, riskeren schorsingen van drie jaar.

Juventus-middenvelder Nicoló Fagioli had woensdag toegegeven dat justitie in Turijn hem verdenkt van gokken via illegale websites. Een dag later kregen Tonali en Zaniolo in het kader van dat onderzoek de politie op bezoek in het nationale trainingscentrum Coverciano.

"Onder deze omstandigheden zijn beiden niet in de conditie die nodig is om de komende dagen te spelen", oordeelde de bond die de spelers "ook voor hun eigen bescherming" heeft weggestuurd.

Vijftien interlands

De 23-jarige Tonali werd afgelopen zomer voor 64 miljoen euro door Newcastle United van AC Milan overgenomen. De één jaar oudere Zaniolo speelt eveneens in de Premier League. Aston Villa huurt hem van Galatasaray.

Beiden verschenen vijftien keer binnen de lijnen voor het Italiaanse elftal, dat de komende dagen EK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Engeland wacht.