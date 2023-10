Joodse scholen morgen dicht: 'Veiligheid heeft prioriteit'

De drie Joodse scholen die Nederland telt, alle drie in Amsterdam, sluiten morgen hun deuren. Volgens een daarvan, de Joodse scholengemeenschap Cheider, doen de gemeente en de Nationaal Cöordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) niet voldoende om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen, nu er een oorlog woedt tussen Hamas en Israël. De twee andere scholen willen niet reageren op vragen van de NOS.

"De veiligheid is prioriteit", zegt Herman Loonstein, bestuursvoorzitter van Cheider, in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "We hebben overleg gehad om die te maximaliseren. Ondanks toezeggingen zien we geen verbetering. Daarom hebben we helaas moeten besluiten de scholen te sluiten."

Loonstein zegt dat de school gesloten blijft tot de overheid meer doet. Waaraan hij precies denkt, wil hij niet zeggen "vanwege de veiligheid". Er zijn volgens hem op dit moment geen concrete dreigingen.

Oproep Hamas

Wat in de Joodse gemeenschap tot grote onrust leidt is een oproep van oud-Hamas-generaal Khaled Meshaal. Die riep moslims in Arabische landen op om zich te voegen bij de strijd tegen Israël. Tegen moslims wereldwijd zei hij om de Palestijnse zaak te steunen en hulp te bieden.

De gemeente Amsterdam en de NCTV zijn naar eigen zeggen extra alert sinds afgelopen weekend. "Waar nodig nemen we extra maatregelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar", zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. "We zijn alert, maar dat neemt niet alle gevoelens van onrust weg. Daarom sluiten de scholen morgen. De burgemeester staat in nauw contact met de NCTV en de Joodse gemeenschap."

Chanan Hertzberger, voorzitter van het samenwerkingsverband Centraal Joods Overleg, spreekt van een onvermijdelijk besluit. "Hoewel onze zorg werd gedeeld, bleek het niet mogelijk om tijdig duidelijkheid te krijgen over het opschalen van de beveiliging. Er was daarom geen andere keus om tot dit betreurenswaardige besluit te komen."

Het CJO en de scholen zeggen ervan uit te gaan dat de scholen aankomende maandag gewoon opengaan.