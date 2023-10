Australisch referendum over inheemse bevolking stevent af op nederlaag

In Australië staat dit weekend in het teken van het eerste referendum in meer dan twintig jaar. Zaterdag wordt gestemd over een voorgestelde grondwetswijziging om de Aboriginal en Straat Torres-bevolking te erkennen als de oorspronkelijke bewoners van het land. Al maanden voeren voor- en tegenstanders een felle campagne. Met het referendum lost premier Anthony Albanese (Labor-partij) een verkiezingsbelofte in. Toen hij de verkiezingen won in mei 2022, beloofde hij tijdens zijn eerste termijn een referendum te houden om een rol voor de inheemse bevolking te verankeren in de grondwet. Het is een risico voor de premier die bij zijn aantreden enorm populair was. Volgens de laatste peilingen gaat zo'n 56 procent van de bevolking tegen het voorstel stemmen. Daarom hebben voorstanders de afgelopen weken alles uit de kast getrokken. De hit You're the Voice van John Farnham uit de jaren 80 is het lijflied voor de ja-campagne:

Voor de ja-campagne zijn ruim 30.000 vrijwilligers op de been. Karla Dunbar offert haar weekenden er voor op. "Veel mensen zijn bang voor zo'n grote verandering en snappen niet goed wat zo'n grondwetswijziging inhoudt. Daarom wil ik met hen in gesprek, zodat ze goed geïnformeerd een beslissing nemen." Aan het strand in het noorden van Sydney verzamelen de vrijwilligers zich om in duo's langs de deuren te gaan. Jon Stephens is voor het eerst betrokken bij een politieke campagne. "Ik ben me al heel lang bewust van de achtergestelde positie die de inheemse bevolking heeft in dit land. Ik wil bijdragen aan een verandering, een onderdeel zijn van de beweging die ons land gelijkwaardiger maakt", zegt hij. Ongelijkheid De kloof tussen de inheemse bevolking en andere Australiërs is enorm. Op allerlei vlakken, zoals gezondheid, onderwijs, werk en inkomen, doet deze groep het slechter. Inheemse Australiërs leven gemiddeld negen jaar korter, zelfmoord komt meer dan twee keer zo vaak voor en de groep is oververtegenwoordigd in gevangenissen. Die ongelijkheid vindt zijn oorsprong in het koloniale verleden, zegt activist Thomas Mayo. Hij is een prominent leider van de ja-campagne. "Met de kolonisatie van ons land zijn we uitgemoord, gedwongen te assimileren en kinderen zijn weggehaald bij hun ouders."

Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van Australië? De inheemse bevolking van Australië bestaat uit twee groepen: Aboriginals en de inheemse bevolking van de Straat Torres eilandengroep. Deze eilanden liggen tussen het noorden van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. De inheemse bevolking is verdeeld in honderden stammen waar meer dan 250 verschillende talen worden gesproken. In totaal is een kleine miljoen mensen van inheemse afkomst, ongeveer zo'n 3,8 procent van de Australische bevolking.