Handbalsters beginnen EK-kwalificatie met zege, rentree Lieder onder de lat

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 gewonnen. Portugal werd in Almere met 38-27 verslagen in een wedstrijd waarin keepster Tess Lieder na anderhalf jaar absentie haar rentree maakte.

Oranje was sneller en dynamischer, maar had het lastig met Portugal. Dat klampte dankzij de koele schutter Bebiana Sabino en een paar reddingen van Isabel Góis aan. Nederland kwam van 5-4 snel op 8-4, maar die marge smolt in een slordige fase weg (11-10).

Vlak voor en na rust werd het gaspedaal bij Oranje toch weer wat verder ingetrapt en werd het gat definitief geslagen: 24-14. De ploeg van Per Johansson liet daarop de teugels weer vieren, maar de zege kwam geen moment meer in gevaar.

Rentree Lieder

Lieder maakte in de tweede helft haar opwachting onder de lat en direct pareerde ze een strafworp. Yara ten Holte was de startende doelvrouw en ook Rinka Duijndam maakte minuten.

Angela Malestein werd topscorer met acht treffers.

Nederland zit verder in de poule met Tsjechië en Finland. Zaterdag staat het volgende duel al op het programma: uit tegen de Finnen.