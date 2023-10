Ook bij gehavende Fransen gaat het over speelschema: 'Daar blessures aan te wijten'

Real Madrid-middenvelder Aurélien Tchouaméni was op de persconferentie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje kritisch op het speelschema. "Vroeger speelden we bij onze clubs één keer in de twee weken drie duels. Dat komt nu veel vaker voor en dan komen de interlands er nog eens bovenop."

Niet alleen bij het Nederlands elftal ging het vandaag over de volgeplempte internationale voetbalkalender. Het was ook bij Frankrijk, de tegenstander van morgen, het gesprek van de dag.

EK-kwalificatie Oranje bij de NOS

Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Frankrijk. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur is de uitzending ook te zien op NPO 1. De wedstrijd is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Ook de persconferentie van Ronald Koeman is te zien via NOS.nl en in de NOS-app. Deze is vandaag vanaf 14.00 uur te volgen.

Maandag is Griekenland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Athene de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.