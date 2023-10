Agressieve verkiezingscampagne in Polen: 'Haat zaaien en geweld zijn nu standaard'

In de stad Lublin in Oost-Polen lijkt de verkiezingscampagne rustig. Toch broeit het en dat is zichtbaar op de markt:

Ook politiek commentator Sławomir Sierakowski ziet de meest agressieve verkiezingscampagne ooit. "Niet alleen haat zaaien is de standaard, maar ook het accepteren van geweld." De polarisatie onder de aanhang van PiS en de aanhang van de Burgercoalitie, onder leiding van voormalig voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, maakt beide kanten met de dag agressiever. "Bijna elke dag wordt een politicus of folderaar van de oppositiepartij in elkaar geslagen. Dat is nieuw en heel zorgwekkend", zegt Sierakowski.

"Geen enkele campagne was zo agressief, zo vulgair en - ik zou zelfs zeggen - zo gevaarlijk", zegt Marta Wcisło. Ze is parlementslid van het Poolse oppositieblok Burgercoalitie en weet waarover ze praat. De 54-jarige vrouw draagt een bodycam waarmee ze haar campagne vastlegt. Ze filmt bewijs van de agressie waarmee ze te maken krijgt. Haar arm draagt ze inmiddels in een mitella. "Een politieke tegenstander viel me aan op de markt. Hij zei dat mensen zoals ik moeten worden afgemaakt."

Jaroslaw Kaczynski, leider van de PiS-partij, verzet zich hevig tegen de film. "Het is afstotende vuilspuiterij. Iedereen die deze bioscoopfilm niet duidelijk veroordeelt, zit in het anti-Poolse kamp", heeft hij gezegd.

Na een felle lastercampagne moest regisseur Agnieszka Holland uiteindelijk onderduiken. Een vrouwelijke bioscoopganger in Lublin reageert ontzet. "De machthebbers behandelen deze film niet als artistieke uiting, maar als iets dat ze politiek niet goed uitkomt. Daarom organiseren ze een haatcampagne." Haar vriendin is het met haar eens. "Er is verzet nodig tegen deze regering. Ze verdelen het volk en als ze de verkiezingen winnen, gaan ze daar mee door."

Een groepje vrouwelijke aanhangers van de regeringspartij dat Nieuwsuur later aanspreekt, ziet het anders. "De haat wordt opgeroepen door Donald Tusk. Van onze kant is er geen haat hoor. We zijn voor PiS. Voor het vrije Polen."

Volksopstand

Wat gebeurt er na zondag? En zal de PiS-partij een eventueel verlies accepteren? Commentator Sierakowski is er niet gerust op. "Of de uitslag geldig is of niet, beslist uiteindelijk een nieuwe afdeling van het hooggerechtshof. De leden van deze afdeling zijn benoemd door PiS. Zij kunnen altijd zeggen dat er gefraudeerd is of ze kunnen de verkiezingen ongeldig verklaren."

Een volksopstand sluit hij dan niet uit. "Een golf van protest in Warschau, waar mensen de straat op zullen gaan." Hoe dat zal aflopen baart hem zorgen. "De PiS-regering heeft de politie en alle andere machtsmiddelen in handen. Een confrontatie kan heftig worden. Al hoop ik dat natuurlijk niet."