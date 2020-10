Onderzoek naar plasma met corona-antistoffen voor kwetsbare ouderen

Plasma - AFP

Kunnen antistoffen tegen het coronavirus voorkomen dat kwetsbare ouderen met covid-19 in het ziekenhuis belanden of zelfs sterven? Die vraag staat centraal in onderzoek dat het Erasmus MC en het LUMC vandaag starten. Daarin krijgen patiënten plasma van mensen die herstelden van covid-19. Anders dan bij eerder onderzoek gaat het hier om mensen die zeer recent een besmetting hebben opgelopen. Deelnemers mogen maximaal zeven dagen klachten hebben en moeten minder dan een week geleden positief zijn getest. Wie wil deelnemen moet boven de 70 jaar zijn óf boven de 50 jaar en extra risico lopen door bijvoorbeeld suikerziekte, overgewicht of simpelweg door als man te zijn geboren. De belangrijkste vragen zijn of deze mensen sneller volledig genezen door het plasma met de antistoffen en of ze minder risico lopen op een ernstig ziekteverloop. Met andere woorden: of ze minder vaak in het ziekenhuis belanden, minder vaak op de IC terechtkomen en minder vaak sterven. Geen meerwaarde voor ziekenhuispatiënten De eerste golf coronabesmettingen leerde dat coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen weinig hoeven te verwachten van een plasmabehandeling. "Wij hebben ons onderzoek in de ziekenhuizen voortijdig afgebroken", zegt internist-infectioloog en onderzoeksleider Bart Rijders van het Erasmus MC. "De deelnemers waren gemiddeld tien dagen ziek en driekwart van hen had zelf al goede antistoffen tegen het virus aangemaakt. Wij verwachtten daarom weinig effect meer van het plasma." Dat beeld wordt bevestigd door internationaal onderzoek, stelt Emilie Gieling. Zij is ziekenhuisapotheker in het UMC Utrecht en lid van een commissie die adviezen opstelt voor de behandeling van coronapatiënten. "Uit internationale studies blijkt tot nu toe dat plasma met antistoffen geen meerwaarde heeft voor coronapatiënten in het ziekenhuis. Uitzondering vormen de mensen die zelf geen antistoffen kunnen aanmaken door een immuunstoornis." Eerder in ziekteproces Door de antistoffen vroeger in het ziekteproces te geven hoopt Rijnders nu wél effect te zien. Hij en zijn collega's zoeken zo'n 700 deelnemers voor het onderzoek. De ene helft krijgt plasma met antistoffen tegen het coronavirus, de andere helft krijg plasma zonder die antistoffen. Patiënten kunnen eerst alleen bij het Erasmus MC en het LUMC terecht, maar waarschijnlijk sluiten zich nog minstens acht andere ziekenhuizen aan.

Anders dan bij Trump Dit onderzoek betreft een andere therapie dan de experimentele behandeling die Donald Trump kreeg en die hij voor alle Amerikanen beschikbaar wil stellen. "Trump ontving antistoffen die in het laboratorium zijn gemaakt. Die hechten heel goed aan het virus, maar de productie ervan is omslachtig en het is lastig om ze op grote schaal te maken", zegt Rijnders.