Jong Oranje wint nu wel van Georgië en is koploper in EK-kwalificatie

Na drie overwinningen uit drie duels staat Jong Oranje op negen punten, drie punten meer dan nummer twee Georgië. De groepswinnaars en de beste drie nummers twee krijgen een ticket voor het eindtoernooi, dat over twee jaar in Slowakije wordt gehouden. Er zijn in totaal negen kwalificatiepoules.

Jong Oranje heeft opnieuw een overwinning geboekt in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2025. Jong Georgië werd in Batoemi met 3-0 verslagen, waarmee Nederland het enige land is in poule C met een nog ongeslagen status.

Het was donderdagmiddag voor Jong Oranje een weerzien met de ploeg die Nederland op het afgelopen EK de weg naar de tweede ronde versperde. Dat was eind juni van dit jaar. Toen eindigde het groepsfaseduel in 1-1.

Twee keer Meijer

In de kwalificatiewedstrijd voor het komende EK had de ploeg van bondscoach Michael Reiziger een stuk minder moeite met de Georgiërs. Doelman Calvin Raatsie moest in de beginfase nog een aantal keer reddend optreden, maar het was Jong Oranje dat in de 26ste minuut op voorsprong kwam.

Bjorn Meijer, kopte raakt vanuit een hoekschop en maakte zo zijn eerste doelpunt voor Jong Oranje. Op slag van rust kwam daar direct zijn tweede goal bij, nadat de speler van Club Brugge via een fraai hakballetje van Sontje Hansen de bal in de voeten had gekregen.

Standard Luik-aanvaller Noah Ohio maakte na rust het derde doelpunt van Jong Oranje. Georgië kreeg niet veel later een enorme kans om de eer te redden, maar Lasha Odisharia schoot voor open doel snoeihard over.