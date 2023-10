Al dagen valt een regen aan bommen op Gaza: 'We worden collectief gestraft'

Voor de zesde dag op rij vuurt het Israëlische leger raketten af op Gaza. Intussen bereidt het leger ook een grondoffensief voor. De angst onder de inwoners van het gebied is groot. Voedsel, water en brandstof raken op, terwijl de honderdduizenden Palestijnen geen plek hebben om veilig te schuilen. "Elke dag zou onze laatste kunnen zijn", zegt Abeer al-Abyad (36) telefonisch tegen de NOS. Samen met haar man en vier kinderen woont ze vlak bij het centrum van Gaza-stad, waar de verwoesting groot is. Ze is net bevallen van haar jongste kind. In haar leven maakte al-Abyad meerdere oorlogen en aanvallen mee. "Nooit eerder was het zo onveilig en werd er zoveel schade aangericht", zegt ze vanuit haar appartement, waar ze sinds het weekend opgesloten zit. Ze durft de straat niet op, uit angst om geraakt te worden.

Foto: 359b1fa8-8309-3f37-b7b1-e7aafabd0425 - Abeer Al Abyad

Het Israëlische leger laat een regen van bommen neerdalen op het kleine stukje land. Deze aanvallen zijn slechts het begin, beloofde premier Netanyahu maandag na de dodelijke terreuraanvallen van Hamas in het weekend. Ook moskeeën en wooncomplexen worden geraakt, is te zien op beelden. 'Collectieve afstraffing' Door het geweld zijn zeker 1400 Palestijnen om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn gewond geraakt. Het gebied is volledig afgesloten door Israël, waardoor er ook geen hulp en goederen meer binnenkomen. Sinds gisteren is de elektriciteit volledig uitgevallen. Het Rode Kruis waarschuwt dat ziekenhuizen in Gaza door het stroomtekort "veranderen in mortuaria". Een "collectieve afstraffing" door Israël, zo noemt al-Abyad de reactie van Israël op Gaza. "Twee miljoen mensen worden aangevallen in Gaza, maar de Palestijnen worden genegeerd", zegt ze. "Mijn kinderen zijn letterlijk ziek geworden van de angst. Ze vragen me steeds wanneer de bommen stoppen." Mensen in Gaza haalden vanochtend lichamen uit het puin na een nieuwe luchtaanval:

In de Gazastrook zijn vannacht opnieuw Israëlische luchtaanvallen uitgevoerd. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid binnen een uur zeker 51 mensen om het leven gekomen. - NOS

De Verenigde Naties en hulporganisaties roepen Israël op de hermetische blokkade te stoppen. Vooralsnog wordt daar geen gehoor aan gegeven. Door Hamas werden zo'n 100 tot 150 mensen uit Israël ontvoerd. Zolang zij niet terugkeren "zal er geen schakelaar aangezet en geen waterkraan geopend worden", schrijft de Israëlische minister van Energie op X. Het volledig afsluiten van een gebied met burgers is een oorlogsmisdaad volgens het internationaal recht. "Het beroven van de bevolking in een bezet gebied van voedsel en elektriciteit is een collectieve bestraffing, wat een oorlogsmisdaad is", aldus Human Rights Watch. Daar voegde de VN aan toe dat ook het aanvallen van burgerdoelen hieronder valt. Palestijnen zitten vast Manar Alzrainy (32) uit Gaza probeert tevergeefs in contact te komen met haar familie, die in Deir al-Balah wonen. Gisteren sprak ze haar moeder, zes zusjes en broertje voor het laatst. Een maand geleden verhuisde ze uit de Gazastrook naar Londen voor een baan als docent. "Dat mijn familie elk moment iets kan overkomen, is een marteling." De inwoners van Gaza kregen maandag de boodschap dat ze een veilig heenkomen moeten zoeken, maar de Palestijnen in het gebied zitten vast in wat de grootste openluchtgevangenis ter wereld wordt genoemd. "Mijn familie kan nergens heen", zegt Alzrainy. De grensovergangen naar Israël en Egypte zijn gesloten.

Foto: 02265f75-8dc9-3e81-84df-5906993bf209 - NOS

De lokale journalist Ameera Harouda, die al vele jaren werkzaam is voor de NOS en Nieuwsuur, zit in Gaza met haar gezin vast door Israëlische bombardementen. In de buurt van haar verblijfplaats zijn verschillende gebouwen vernietigd. "Mensen hebben proberen te vluchten, maar werden toen beschoten."