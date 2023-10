Hoge straf voor Haagse drugsbaron Piet S.

De Haagse drugsbaron Piet S. is veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank stond hij aan het hoofd van een criminele organisatie die wereldwijd opereerde. 25 andere verdachten, onder wie familieleden en kennissen van S., kregen straffen van zes maanden tot twaalf jaar cel.

De organisatie van Piet S. zette drugslijnen op over de hele wereld, van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay. De verdachten handelden in grote partijen cocaïne en hasj, maar ook in amfetamine, crystal meth, heroïne en xtc. De groep maakte gebruik van corrupte douaniers en kocht havenmedewerkers om.

De straf die de rechtbank oplegt aan Piet S. is hoger dan de zestien jaar die het OM had geëist. De rechters vonden een langere straf nodig vanwege de "ondermijnende invloed van internationale drugshandel op de samenleving".

Oudgediende

De 67-jarige Piet S. is al tientallen jaren actief in het criminele milieu. De politie hield hem voor zijn arrestatie in 2020 jarenlang in de gaten, in een poging definitief met zijn netwerk af te rekenen.

Veel bewijs komt van berichten uit cryptotelefoons van het bedrijf EncroChat, dat door de politie is gekraakt. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat deze berichten als bewijs gebruikt mogen worden.

Uit de berichten blijkt volgens de rechtbank in Den Haag dat de criminele drugsorganisatie "liep als een geoliede machine". "Het gemak waarmee Piet S. en de verschillende leden van de organisatie spraken over kilo's en kilo's drugs en grote hoeveelheden geld is ongekend", aldus de rechtbank.

Undercover

In het onderzoek gebruikte de politie ook undercoveragenten in Spanje. Piet S. betaalde er smeergeld aan een zogenaamde douanier en vertelde dat hij ladingen van duizenden kilo's cocaïne naar Europa smokkelde. Advocaten vonden dat de operatie niet mocht meetellen als bewijs, omdat een betrokken politieman later corrupt bleek te zijn. Maar de rechtbank keurt de undercoveractie goed.

Sommige verdachten zijn ook veroordeeld voor andere misdrijven dan drugshandel, zoals wapenbezit en wapenhandel. Een zoon van Piet S. krijgt ook straf voor het runnen van een illegale gokwebsite, waar bekende voetballers bleken te gokken. Hij kreeg twee jaar meer cel dan geëist, net als zijn financiële man die zorgde voor witwasconstructies.

Acht bedrijven fungeerden als dekmantel voor witwaspraktijken. De rechtbank heeft honderdduizenden euro's, zo'n 150 auto's, luxe horloges, panden en boten verbeurd verklaard.

Piet S. heeft de drugshandel altijd ontkend. Hij zei dat hij zijn geld vooral verdiende met de handel in antiek, auto's en horloges.