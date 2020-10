Van Veldhoven: beschikbaarheid van laadpalen moet zichtbaar worden

Het moet voor elektrische rijders inzichtelijk worden waar laadpalen beschikbaar zijn, hoe snel die laden en wat de stroom kost. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur wil aanbieders van laadpunten verplichten om die informatie te delen.

De data moeten beschikbaar gesteld worden aan bouwers van bijvoorbeeld navigatieapps of prijsvergelijkers. Elektrische rijders hebben zo onderweg actuele informatie, is het idee.

"Net als bij de benzinepomp zie je straks in één oogopslag wat het laden kost", zegt Van Veldhoven "En weet je voordat je ernaartoe rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en vertrouwen." De bedoeling is dat de nieuwe regels in juli ingaan. Het plan moet nog wel behandeld worden door de Tweede Kamer.

Duizend nieuwe per week

Nergens ter wereld staan zoveel laadpalen per vierkante kilometer als in Nederland, zegt het ministerie. Maar het moeten er veel meer worden: het ministerie denkt dat er volgend jaar per week ruim duizend nieuwe laadpunten moeten komen om het groeiende aantal elektrische auto's bij te benen.

Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuwe auto's zonder uitlaatgassen rijden.