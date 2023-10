Ex-Stasi-medewerker na bijna halve eeuw aangeklaagd voor moord

Een oud-medewerker van de Stasi, de voormalige Oost-Duitse geheime dienst, is aangeklaagd voor moord. De man, die inmiddels 79 jaar is, zou in 1974 een Poolse man hebben gedood die de grens met West-Berlijn overstak.

De verdachte zou toen bij een operationele groep van de Stasi hebben gehoord en de opdracht gekregen hebben om de man 'onschadelijk te maken'.

In een verklaring van de aanklagers staat dat een 38-jarige Poolse man in 1974 met een nepbom naar de Poolse ambassade was gegaan om ervoor te zorgen dat ze hem de oversteek naar West-Berlijn lieten maken. De Stasi zou toen hebben gedaan alsof ze daar toestemming voor gaven.

De medewerkers van de Stasi gaven hem zijn uitreisdocumenten en vergezelden hem naar een grensovergang op het treinstation Friedrichstraße in Oost-Berlijn. Nadat de Pool het laatste controlepunt was gepasseerd, zou de verdachte hem vanuit een schuilplaats in de rug hebben geschoten.

Volgens de Duitse krant Die Welt kwam er in 2016 een tip binnen uit het archief van de Stasi die leidde tot de aanklacht.

Ontsnappingspogingen

De Berlijnse Muur werd in 1961 gebouwd door Oost-Duitsland, waardoor de meeste burgers niet naar het Westen konden reizen. Velen waagden toch een poging om te ontsnappen door er overheen te klimmen of er onderdoor gaan door het graven van een tunnel.

Er kwamen zeker 136 mensen om bij een ontsnappingspoging. Ze werden doodgeschoten door grenswachten of verongelukten. De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989 na wekenlange demonstraties.

De aanklacht tegen de man die ervan verdacht wordt de Poolse man gedood te hebben, is ingediend bij de rechtbank van Berlijn, bijna 34 jaar na de val van de Berlijnse muur. Er moet eerst nog beslist worden of de vervolging wordt toegelaten.