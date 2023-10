Vanavond op tv: De laatste updates uit Israël en Gaza • Het lot van de gijzelaars • Verkiezingen in Polen

Het laatste nieuws uit Israël, Gaza en Libanon

Israël bereidt een grondoffensief voor terwijl de Gazastrook nog altijd is verstoken van stroom, water en brandstof. Op dag 6 van de oorlog horen we de laatste updates van onze verslaggevers Marijn Duintjer Tebbens (vanuit de Westelijke Jordaanoever) en Zainab Hammoud (Libanon).

Gijzelaars

Ook hebben we aandacht voor de Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn meegenomen naar Gaza. Wat is hun lot? En wat kan Israël doen om hen in levende lijve terug te krijgen? We spreken erover met Gerhard Conrad, een Duitse Arabië-specialist met de bijnaam 'Mr. Hezbollah'. Die kreeg hij na succesvolle onderhandelingen rond een gevangenenruil in Libanon.

En wat kan Israël doen naast onderhandelen op diplomatiek niveau? We maakten een reportage bij commando's die gespecialiseerd zijn in bevrijdingsacties.