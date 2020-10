Vrijwel zeker strengere coronaregels: 'Eigenlijk niet meer voor de lol op pad'

Gisteren kwamen premier Rutte en een groot deel van de ministersploeg bij elkaar op het Catshuis in Den Haag, om te praten over het toenemende aantal coronabesmettingen. Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel en meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) schoven daarbij aan. Het overleg duurde zo'n vijf uur. Na afloop wilden de aanwezigen er niet veel over kwijt.

Maar hoe dit allemaal precies moet, is voor het kabinet nog een "ingewikkelde vraag", hoort Van der Wulp. Iedereen kijkt natuurlijk naar de volksgezondheid, maar sommige ministers kijken nadrukkelijker dan andere ook naar het belang van de economie. "Maar Rutte zal er niet voor terugdeinzen om besluiten te nemen in het belang van de gezondheid", denkt Van der Wulp. Wel zou het kabinet zo lang mogelijk bij het scenario van een lockdown willen wegblijven.

Met welke concrete maatregelen het kabinet dat wil bereiken, is nog onduidelijk. "Je kunt denken aan het eerder sluiten van cafés en winkels, of nog nadrukkelijker van mensen eisen dat ze thuiswerken en het bezoek thuis beperken tot enkele mensen. Ook kunnen groepsgroottes nog verder naar beneden."

Het kabinet komt vrijwel zeker met aanscherpingen van de coronamaatregelen, waarschijnlijk op een persconferentie morgenavond. De kern is dat mensen hun contacten verder gaan beperken en minder gaan bewegen, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "De mobiliteit verder inperken, heet dat dan. Meer thuisblijven, minder uitstapjes, eigenlijk niet meer voor de lol op pad."

Ook vandaag staan er allerlei overleggen gepland over de coronacrisis. Zo komen de wetenschappers en deskundigen van het OMT bij elkaar om een nieuw corona-advies voor het kabinet op te stellen. Ook het Veiligheidsberaad komt samen. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en minister Grapperhaus vergaderen vanavond in Utrecht over de coronamaatregelen.

Zoals iedere maandag is er ook een coalitieoverleg in Den Haag, waarbij de top van het kabinet samenkomt met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer.

Op scherp

Woensdag vanaf 15.00 uur is er in de Tweede Kamer een debat over de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak. Dat debat duurt naar verwachting tot 's avonds laat.

Op Twitter werden de politieke verhoudingen gisteren alvast op scherp gezet door een tweet van PVV-leider Wilders over coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond.

Tweede golf

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt al weken op. De afgelopen dagen werden gemiddeld 5541 positieve tests per dag gemeld, een week eerder waren dat er nog 3469. Gisteren kwamen er 6378 bevestigde coronagevallen bij.

In het ziekenhuis liggen momenteel 1233 patiënten met covid-19, van wie 247 op de intensive care. Ook dat aantal loopt op. Wel ligt het percentage mensen dat zo ziek wordt lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in maart. Ook is de ligduur op de IC's beduidend korter dan toen. Volgens artsen komt dat onder meer door de verbeterde behandelmethodes.

Hoeveel meer weten we nu dan in maart, toen de eerste coronagolf in Nederland begon? NOS op 3 zocht het uit: