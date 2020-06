Jarige Bernhard wil naar Indië

Bernhard begon om 08.00 uur met een ontvangst op het stadhuis in Utrecht. Daarna toerde hij naar Rotterdam, Alkmaar en Haarlem in een jeep begeleid door politiemannen met zijn kenmerkende anjer.

Een vlaggenparade in Rotterdam, een orgelconcert in de Utrechtse Dom, een defilé op Curaçao en door het hele land kinderoptochten en spelletjes. De verjaardag van prins Bernhard, de eerste in vrijheid van een lid van het Koninklijk Huis, is een nationale feestdag vandaag.

In Den Haag sprak Bernhard met de teruggekeerde burgemeester De Monchy, die in 1940 zijn baan kwijtraakte omdat Den Haag de prinselijke verjaardag hartelijk had gevierd. In Delft legde de prins een krans in de crypte van Willem van Oranje, terwijl het carillon het Wilhelmus speelde.

Bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam inspecteerde Bernhard, als commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, een erewacht van de Prinses Irene Brigade en de BS. Daarna volgde een bijeenkomst met het stadsbestuur en verzetsstrijders.

"Het is een prachtig geslaagde tocht geweest", zei de prins er tegen de pers. "Ik ben blij dat ik eindelijk eens een dag van mijn bureau af was."

Op naar Indië

Bij het gesprek liet hij zich ook ontvallen naar Nederlands-Indië te willen, het nog altijd door Japan bezette deel van ons koninkrijk. "Ik ga naar Indië, hoe dan ook", zei hij stellig. "Hoe en in welke kwaliteit weet ik niet. Dat hangt af van de regering en vele andere factoren. Maar ik ga!"

Bernhard vulde aan haast niet te kunnen wachten tot de eerste Nederlandse manschapen klaar zijn om ingezet te worden, maar erkende dat het nog tot november kan duren voordat die aan hun opleiding in Engeland kunnen beginnen. "Mij in ieder geval veel te lang!"

Na de receptie reed Bernhard in zijn jeep naar de Apollolaan, waar hij net als zijn schoonmoeder gisteren een krans legde op de fusilladeplek. Op Schiphol stapte hij in zijn privévliegtuig om terug te vliegen naar zijn standplaats Apeldoorn.