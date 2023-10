Diplomatie of reddingsactie? Gijzelcrisis Gaza is 'extra gecompliceerd'

Verspreid over de Gazastrook houdt Hamas sinds zaterdag naar schatting zo'n 150 gegijzelde mannen, vrouwen, kinderen en ouderen gevangen. "De situatie is zeer zorgelijk", zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. "Deze groep gijzelaars is de grootste troef die Hamas heeft." Behalve Israëliërs heeft de terreurbeweging ook tientallen mensen uit het buitenland gekidnapt. En al deze landen voeren achter de schermen druk uit op de regering in Jeruzalem om hun burgers veilig terug te krijgen. "Dat zo veel nationaliteiten betrokken zijn, maakt de situatie extra gecompliceerd", vervolgt Bot. Hoe red je vele tientallen mensen die mogelijk als levend schild worden vastgehouden in een oorlogszone? Kenners noemen het haast onmogelijk om zo veel mensen in een dichtbevolkt stedelijk gebied als Gaza onder deze omstandigheden te bevrijden met reddingsacties. 'Alles moet kloppen' "Een 'normale' militaire campagne ligt meer voor de hand dan dat gepoogd wordt om 150 mensen op te sporen en heelhuids terug te brengen", zegt inlichtingen- en veiligheidsexpert Bob de Graaff. "Voor zulke chirurgische operaties in vijandelijk gebied moet echt álles kloppen, anders loop je het risico om nog meer slachtoffers te maken." Vooral omdat strijders van Hamas en Islamitische Jihad voorbereid zijn op reddingspogingen. De allerbeste optie voor de gijzelaars zijn onderhandelingen tussen de strijdende partijen, daar zijn de twee experts het over eens. Maar dat scenario lijkt erg ver weg. Bot: "Hamas weet niet van wijken en Israël is uit op een stevige aanpak." Achter de schermen Het valt niet te zeggen of de vijanden achter de schermen toch contact hebben over de gijzelcrisis. Voormalig minister Bot acht de kans hierop echter klein. "Israël wil nu duidelijk een punt maken en niet achteraf het verwijt kunnen krijgen dat er in geheim al zoete broodjes werden gebakken." Ondertussen leven familieleden van gegijzelden en vermisten tussen hoop en vrees:

Op en rond een festivalterrein bij Re'im in het zuiden van Israël zijn meer dan 250 lichamen gevonden. De wanhopige ouders van de festivalgangers doen geëmotioneerd hun verhaal over het laatste contact dat ze met hun kinderen kregen. - NOS

Hamas dreigt de gegijzelden een voor een te executeren als Israël zonder waarschuwing burgers in Gaza bombardeert. Videobeelden suggereren dat ten minste vier ontvoerde Israëliërs kort na hun gijzelneming zijn gedood, meldt The Washington Post. Er heerst onduidelijkheid over hoe het gaat met de andere ontvoerden. Een uitzondering is de Duitse Shani Louk, die bewusteloos achterin een truck was gelegd na haar kidnapping op een muziekfestival. Volgens haar moeder ligt de jonge vrouw zwaargewond in een ziekenhuis in het noorden van Gaza.

Hoeveel Israëliërs en buitenlanders precies worden gegijzeld, is onduidelijk. De schattingen lopen uiteen van 100 tot 200. Behalve om Israëlische burgers gaat het ook om militairen. Ze worden vastgehouden door verschillende milities, waarvan Hamas de grootste is. Uit dertien andere landen worden burgers vermist: de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Rusland, Groot-Brittannië, China, de Filipijnen, Nepal, Thailand, Brazilië en Mexico. In diverse gevallen staat vast dat personen uit deze landen zijn ontvoerd.

Hamas heeft gezegd dat het alle Palestijnse gevangen in Israëlische gevangenissen vrij wil hebben in ruil voor de Israëlische gijzelaars. In totaal zouden er zo'n 4500 Palestijnen vastzitten. Leave no man behind? In 2011 heeft Israël zo'n duizend Palestijnen vrijgelaten in ruil voor één eigen militair: Gilad Shalit. Maar analisten denken niet dat de Israëlische autoriteiten in dit conflict zo'n besluit nemen. "Het leave no man behind-beleid wordt bij zo'n omvang uiterst moeilijk om uit te voeren, zo niet onmogelijk", zegt De Graaff. Qatar en Turkije zijn in onderhandeling met Hamas om gegijzelde burgers vrij te krijgen. Dat hebben anonieme functionarissen van de twee landen, die zich geregeld opwerpen als bemiddelaars, gezegd tegen internationale media. Bot noemt dit hoopgevend voor gegijzelden. "Alleen islamitische landen kunnen in direct contact komen met de leiders van Hamas." Mogelijk kan zo een tussenoplossing worden bereikt voor bijvoorbeeld buitenlanders die worden vastgehouden.

Geen enkel land zal in de huidige situatie op eigen houtje een reddingsoperatie beginnen in Israël. Bob de Graaff, inlichtingen- en veiligheidsexpert