SC Cambuur is bekers op het veld zat en hangt netten op

SC Cambuur neemt maatregelen tegen het gooien van plastic bekers naar het voetbalveld. De club gaat netten ophangen voor de Noord-tribune in het stadion nadat al vier van de vijf duels tijdelijk werden stilgelegd doordat supporters bekers naar het veld gooiden. Zondag, tijdens de wedstrijd tussen SC Cambuur en NAC Breda, zullen de netten er voor het eerst hangen. "Het gooien van plastic bekers leverde niet alleen veel klachten op van supporters en sponsoren, maar ook hangt de club een vooronderzoek en dus mogelijk boetes van de KNVB boven het hoofd, zegt de Friese club op de eigen site. Niet alleen in eigen huis ging het mis, maar ook in de uitwedstrijd bij Telstar was dat het geval. Daar werd de wedstrijd zelfs twee keer onderbroken.

Foto: 22a2a55b-7297-3006-86b5-692d3daa14b5 - Pro Shots

Directeur Ard de Graaf hoopt dat de netten ophangen een tijdelijke stap is. "Dit is een maatregel die je niet graag neemt en waarbij we zeker ook enige pijn in ons voetbalhart voelen. Toch voelen we ons in het belang van de club genoodzaakt om dit door te voeren, waarbij ik wel wil benadrukken dat dit hopelijk van tijdelijke aard is."