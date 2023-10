Ook EK-kwalificatieduel tussen Kosovo en Israël uitgesteld door oorlog

De Europese voetbalbond UEFA heeft besloten dat ook de voetbalinterland tussen Kosovo en Israël niet doorgaat vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël. Eerder ging er al een streep door het thuisduel van de Israëliërs tegen Zwitserland die in deze EK-kwalificatieperiode zou worden gespeeld.

Voor die wedstrijd in poule I is 15 november als inhaaldatum vastgesteld. Wanneer Israël alsnog uit tegen Kosovo zal spelen, is op dit moment nog onduidelijk.

Ook verschillende jeugdinterlands in Israël gaan de komende dagen niet door.