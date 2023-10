Ook nu Qatar padel overneemt, wil Amsterdam nog jaren topspelers binnenhalen

De World Padel Tour (WPT), zeg maar de Champions League in het padel, heeft zijn tenten opgezet in AFAS Live in Amsterdam. Verspreid over de vijf dagen komen er zo'n 30.000 toeschouwers naar de pophal naast de Johan Cruijff Arena.

De wereldtoppers in het padel trekken van woensdag tot en met zondag tienduizenden toeschouwers naar Amsterdam. Maar is dat volgend jaar ook zo? Steenrijke investeerders uit Qatar namen ook de snelgroeiende racketsport over en hebben grootste plannen.

Het evenement in Amsterdam is in alles weer groter en professioneler dan vorig jaar, vertelt Van Lottum. "Het is ongelooflijk hoe snel deze sport in Nederland aan het groeien is."

PSG-eigenaar Al-Khelaïfi

Er is echter één belangrijke 'maar'. De WPT houdt aan het einde van het jaar op te bestaan. De wereldtour, georganiseerd door de in Madrid zetelende wereldpadelbond FIP is overgenomen door Premier Padel, dat al een eigen reeks internationale toernooien organiseert.

De twee tours worden vanaf begin 2024 samengevoegd tot één. Met veel meer prijzengeld voor de spelers. Maar niet voor alle toernooien zal nog een plaats zijn op de kalender van Premier Padel.

Van Lottum weet het nog niet 100 procent zeker, maar hij verwacht dat Amsterdam een plekje krijgt. De beslissing valt in november. Miljardair Nasser Al-Khelaïfi, in Europa vooral bekend als eigenaar van voetbalclub PSG, is ook de eigenaar van Premier Padel.