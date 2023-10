Voormalig Formule 1-baas Ecclestone geeft belastingfraude toe

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft bij de rechtbank in Londen toegegeven dat hij schuldig is aan belastingfraude. Volgens Sky News heeft Ecclestone ongeveer 400 miljoen pond, rond de 470 miljoen euro, aan overzeese bezittingen in 2015 niet aangegeven bij de Britse belastingdienst.

Vorig jaar ontkende de 92-jarige Ecclestone nog dat hij fraude had gepleegd. Nu geeft hij het wel toe, een maand voordat hij zich zou moeten verantwoorden bij de rechtbank. Doordat hij nu schuld heeft bekend, zal het proces vermoedelijk niet doorgaan.

De miljardair heeft volgens de aanklagers ingestemd met een schikking van 652 miljoen pond, omgerekend 755 miljoen euro, die hij aan de Britse belastingdienst moet betalen.

Vaker in opspraak

Ecclestone was de voormalig baas van de Formule 1 en vervulde dus jarenlang een prominente rol binnen de sport. Na de komst van het Amerikaans concern Liberty Media verloor hij in 2017 zijn macht.

Het is niet de eerste keer dat de Engelsman in opspraak is geraakt. Ruim een jaar geleden werd de Brit opgepakt op een Braziliaans vliegveld omdat hij volgens de politie een pistool wilde meenemen aan boord op een privévlucht naar Zwitserland.