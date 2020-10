MIVD-baas waarschuwt: telefoons en tablets van tafel bij vergaderingen

De hoogste baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) adviseert grote bedrijven niet meer te vergaderen met smartphones of tablets op tafel. Volgens generaal-majoor Jan Swillens is er kans dat er door hackers wordt meegeluisterd als er bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen worden besproken, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Swillens, sinds juli vorig jaar baas van de MIVD, vindt dat er soms laks wordt omgegaan met online veiligheid. De cybersecurity in Nederland noemt hij "niet goed genoeg".

"In het schemergebied tussen oorlog en vrede ligt Nederland dagelijks onder vuur. Kennis wordt gestolen, vitale systemen en infrastructuur worden aangevallen en er worden pogingen gedaan om onze samenleving via desinformatie te beïnvloeden."

'Risico op spionage is groot'

Hackers uit landen als China en Rusland doen volgens hem geregeld pogingen gevoelige informatie te stelen. Desgevraagd snijdt hij het onderwerp over vergaderen met een smartphone op tafel aan. "Ze zijn superhandig, je hebt al je informatie ermee bij de hand. Maar het risico op spionage is gewoon te groot", aldus Swillens.

Twee jaar geleden bracht de MIVD naar buiten dat de dienst een hackaanval van de Russische geheime dienst had verhinderd op de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Vier betrokken Russische officieren werden dezelfde dag nog het land uit gezet.