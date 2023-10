Márquez gaat na 11 jaar Honda rijden voor het Italiaanse Gresini

Het Italiaanse team is dit jaar een middenmoter in de MotoGP. De beste prestatie was dit jaar een derde plek van Alex Márquez in de GP van Argentinië.

Márquez startte in 2013 bij Honda en werd vervolgens in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen in de MotoGP bij dat team. De laatste jaren kwakkelde de Spanjaard wat meer. Begin 2020 raakte de coureur zwaar geblesseerd aan zijn rechterarm en werd hij meerdere keren geopereerd.

De Spanjaard laat weten dat hij blij is met zijn nieuwe ploeg, maar dat hij waarschijnlijk nog wel even moet wennen. "Het was geen gemakkelijke beslissing, want het is in alle opzichten een grote verandering. Maar soms is het in het leven belangrijk om uit de comfortzone te komen om te blijven groeien."

"Nu ik van motor ga wisselen, weet ik dat ik mijn rijstijl een beetje moet aanpassen en dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik ben er zeker van dat het hele Team Gresini mij veel zal helpen", aldus Márquez.