Explosieven Opruimingsdienst vindt explosief in rugzak in Rotterdam

In Rotterdam is vanochtend een man aangehouden die een rugzak met een explosief bij zich had. Dat gebeurde aan de Doklaan in de wijk Charlois.

De politie kreeg rond 04.15 uur een tip over twee mannen die zich verdacht gedroegen. Toen agenten kwamen kijken, was er nog één man aanwezig. Hij droeg een rugzak en de politie wilde deze onderzoeken.

De agenten vertrouwden het niet en schakelden de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in, schrijft Rijnmond. Die vond in de rugzak een explosief.

De omgeving is afgesloten en medewerkers van de EOD onderzoeken het explosief.