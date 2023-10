Brinkman moet limietjacht bij marathon van Amsterdam laten gaan na blessure

De marathon van Amsterdam moet het zondag zonder een van zijn publiekstrekkers stellen. Nienke Brinkman heeft als gevolg van een blessure moeten afzeggen voor het evenement in de hoofdstad. De 29-jarige atlete had gehoopt in Amsterdam de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs te lopen.

Op haar eigen Instagram-account meldt Brinkman dat ze na een goede voorbereiding te maken heeft gekregen met een blessure en ze de tijd neemt om daar van te herstellen.

"Ik ben eerder dan de bedoeling was teruggekomen naar Nederland om het probleem op te lossen, maar ik heb meer tijd nodig. Ik heb besloten om eerst voor volledig herstel te gaan, waardoor ik helaas zondag niet in Amsterdam kan starten."

Over de aard van de blessure laat Brinkman zich vooralsnog niet uit.