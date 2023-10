Hollywood-acteurs en studio's komen er niet uit, staking nog niet voorbij

De onderhandelingen in Hollywood tussen de grootste acteursvakbond en de entertainmentbedrijven zijn opgeschort. De entertainmentbedrijven zijn weggelopen bij de gesprekken omdat ze het nieuwste voorstel van de vakbond onhaalbaar vinden. Dat betekent dat er nog geen eind komt aan de maandenlange staking van acteurs in de VS.

Beide partijen zaten sinds het begin van deze maand weer om de tafel. De gesprekken gaan tussen acteursvakbond SAG-AFTRA, die zo'n 160.000 werkenden vertegenwoordigt, en de entertainmentbedrijven. Dat zijn studio's, streamingdiensten en productiebedrijven, waaronder giganten als Disney en Netflix.

Kunstmatige intelligentie

De acteurs willen een hoger minimumloon en een betere vergoeding voor producties die bij streamingdiensten te zien zijn. Ook eisen ze afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in films en series.

De acteursvakbond kwam gisteren met nieuwe voorstellen, maar die vielen niet goed bij de entertainmentbedrijven. Volgens de studio's leidt het plan van de acteursvakbond tot "een ondraaglijke economische last" van 800 miljoen dollar per jaar. De acteursvakbond heeft nog niet gereageerd.

Saturday Night Live

De staking van de acteurs begon op 14 juli. Een paar maanden daarvoor hadden ook de scriptschrijvers het werk neergelegd, waardoor veel Hollywoodproducties en televisieprogramma's stil kwamen liggen.

De onderhandelingen met de schrijvers werden eind september weer opgestart. Met succes, want nog geen week later werd er weer gewerkt en begin deze week werd duidelijk dat de leden van de schrijversvakbond achter het onderhandelingsresultaat staan. Dat de schrijvers weer aan het werk zijn is goed nieuws voor latenighttalkshows zoals Jimmy Kimmel Live! en Saturday Night Live, die lange tijd stillagen.

De productie van veel films en series moet nog even wachten, tot ook met de acteurs een overeenkomst is bereikt. Vanwege de stakingen is de uitreiking van de Emmy Awards verplaatst naar 15 januari, vier maanden later dan de bedoeling was.

