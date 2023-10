Na maanden valt jackpot in Amerikaanse loterij: 1,7 miljard dollar

In de VS is de een-na-hoogste jackpot ooit gevallen: circa 1,73 miljard dollar, ofwel 1,63 miljard euro. Over de winnaar van de Powerball-loterij is alleen bekend dat het een speler is in Californië.

Het winnende lot werd verkocht in Frazier Park, een plaatsje tussen Los Angeles en Bakersfield. De jackpot was zo hoog omdat er de afgelopen 35 trekkingen geen winnaar uit de bus was gekomen.

De winnaar moet kiezen of de prijs wordt uitbetaald over een periode van dertig jaar of dat er eenmalig een bedrag wordt uitgekeerd. De prijs is dan wel een stuk lager, in dit geval zo'n 750 miljoen dollar. De meeste winnaars kiezen voor de laatste optie.

De hoogste jackpot ooit, ruim 2 miljard dollar, viel vorig jaar november, eveneens in Californië. De kans op de hoofdprijs is bij de Powerball-loterij zo'n 1 op 292 miljoen.