OMT praat over nieuw corona-advies aan kabinet • Giro voor voedselhulp geopend

De Amerikaanse immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci is er niet blij mee dat hij is verschenen in een verkiezingsspotje voor president Trump. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand méér had kunnen doen", zegt Fauci in de reclame die vorige week verscheen. Door de montage werd de indruk gewekt dat Fauci het over Trump had.

Maar volgens Fauci is de uitspraak uit zijn verband gehaald. "De uitspraken zijn maanden oud, ik had het in het algemeen over de inspanningen van gezondheidsfunctionarissen van de federale overheid."

Ook beklaagt de adviseur zich erover dat hem niet om toestemming is gevraagd. "In bijna vijftig jaar van toewijding aan de publieke zaak, heb ik nog nooit een politieke kandidaat aangeprezen."

