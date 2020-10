'Nederlanders niet welkom op Duitse kerstmarkten' • Miljoenen Chinezen getest op corona

Medewerkers in de zorg en het onderwijs moeten soms toch lang wachten op een coronatest doordat anderen misbruik maken van het voorrangsbeleid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de sector hierover een brief geschreven, meldt het AD. "Die is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie - als ze niet met voorrang getest worden - er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de krant.

Volgens GGD-directeur Sjaak de Gouw is het niet duidelijk hoe vaak er misbruik wordt gemaakt van de voorrangsregels. Wel erkent hij het probleem. "Het systeem is gewoon niet waterdicht. Er zijn mensen die zeggen: ik werk bij die en die zorginstelling en ik zit op die en die school, maar die hebben geen werkgeversverklaring bij zich op het moment dat zij in de teststraat zijn. Dat gebeurt gewoon", zegt hij tegen het AD.