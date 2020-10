Horeca gaat volledig dicht • Bars en restaurants in Tsjechië sluiten

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de zorg adviseren zorgmedewerkers in alle situaties preventief een mondneusmasker te gebruiken, ook in de thuiszorg. Dat staat in een advies dat vanmiddag is gepubliceerd.

Vorige week bleek dat in een nog niet gepubliceerd OMT-advies mondmaskers in de thuiszorg niet worden geadviseerd. Er staat dat het "overwogen kan worden".

De vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU91 en beroepsorganisatie V&VN vonden dat advies niet helder genoeg. "Het is veel te gedetailleerd en onbegrijpelijk voor de sector", zegt een woordvoerder van NU91. Volgens vakbond FNV wordt met het advies zelfs "de veiligheid van werknemers op het spel gezet".

Daarom komen de vakbonden nu met een gezamenlijk advies: "Gebruik in de huidige situatie als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker, ook in de thuiszorg."

Daar kan vanaf geweken worden als het professioneel nodig is. Dit geldt voor alle regio's waar de situatie 'zorgelijk' of 'ernstig' is, dus voor het hele land. Werkgeversorganisaties Actiz en ZorgthuisNL onderschrijven het advies. Of dit op deze manier ook wordt opgenomen in de RIVM-richtlijn is nog niet duidelijk.

Volgens ActiZ is het belangrijk dat werkgevers én werknemers zich hierover uitspreken. "Medewerkers moeten de beschermende middelen kunnen gebruiken die ze nodig hebben."