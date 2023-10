'Kijk bij afbouwen fossiele subsidies vooral naar wat energietransitie helpt'

Het gaat er al een tijdje over: het afschaffen van fossiele subsidies, oftewel de belastingvoordelen en vrijstellingen voor het gebruik van aardgas, kolen en olie. Volgens het demissionaire kabinet krijgt de fossiele industrie zo'n 40 tot ruim 46 miljard euro subsidie per jaar. En Extinction Rebellion voert actie om deze belastingvoordelen zo snel mogelijk af te schaffen. Deze week nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet opdraagt voor het eind van het jaar met een afbouwplan te komen: welke subsidies kun je wanneer afschaffen?

Vandaag komen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) met een rapport over precies die vraag. Conclusie: het wordt nog een hele kluif. "Het lijkt misschien een no-brainer, maar er zitten juist heel wat hersenkrakers tussen", zegt PBL-onderzoeker Herman Vollebergh.

Volgens Vollebergh is het een 'no-brainer' dat belastingvoordeel voor het gebruik van fossiele brandstof moeilijk te rijmen is met ambitieus klimaatbeleid. Maar, zo schrijven hij en zijn collega-onderzoekers, de discussie erover is nu te veel gericht op hoeveel geld ermee is gemoeid en te weinig op hoe zinvol het is bepaalde regelingen af te schaffen.

Verkeerde knoppen

Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport: "Pas op dat je niet aan de verkeerde knoppen draait". Niet alle afgeschafte subsidies komen de energietransitie ten goede. In het rapport wordt het voorbeeld genoemd van het verlaagde belastingtarief voor grootverbruikers van elektriciteit. Als je dat tarief fors omhoog schroeft, wordt elektriciteit duurder en wordt het minder aantrekkelijk voor bedrijven om over te stappen van aardgas op elektriciteit.