Huren in de vrije sector met ruim 5 procent gestegen, aanbod daalt

Gemiddeld betaal je bij een nieuw huurcontract nu 17,77 euro per vierkante meter per maand. Voor een woning van 80 vierkante meter komt dat neer op zo'n 1420 euro. Vorig jaar lag de vierkante meterprijs voor nieuwe huurders nog op 16,90 euro per maand.

In het derde kwartaal van dit jaar zijn de huren in de vrije sector met zo'n 5,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt woningverhuursite Pararius.

Het gaat om de huur voor nieuwe huurders, want voor zittende huurders is de jaarlijkse huurverhoging aan regels gebonden. Dit jaar is die maximaal 4,1 procent. Die jaarlijkse huurstijging wordt in de meeste gevallen in juli doorgevoerd.

Met een stijging van 5,2 procent gaan de gemiddelde huren voor nieuwe huurders dus niet zoveel harder omhoog dan de huren voor zittende huurders.

Regionale verschillen

Er zijn wel grote verschillen in de huurprijzen per vierkante meter. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de regio, de grootte van de woning en de oplevervorm (kaal, gestoffeerd of gemeubileerd).

Zo is in Amsterdam de huurprijs in een jaar met 8,2 procent gestegen naar gemiddeld 27,32 euro per vierkante meter. In Limburg stegen de huren veel minder, met 3,2 procent. En daar betaal je per vierkante meter minder dan de helft van de vierkantemeterprijs in Amsterdam: 13,37 euro.

Minder in verhuur

Pararius constateert verder dat het huuraanbod in de vrije sector kleiner wordt, mede omdat verhuur minder aantrekkelijk wordt door overheidsmaatregelen. Zo daalde het aantal huurwoningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders met bijna 32 procent in een jaar tijd. Verhuurders verkopen nu vaker hun huurwoning zodra een huurder vertrekt, zegt Pararius.

Particulieren moeten sinds dit jaar een hogere vermogensbelasting betalen over woningen waar ze niet zelf in wonen. En het demissionaire kabinet wil volgend jaar met een puntensysteem maximale huren invoeren voor een groot deel van de vrijehuursector. Over dat plan moeten de Tweede en Eerste Kamer nog wel stemmen. Dus of het er ook echt komt, is nog onzeker.

Woonminister De Jonge hield er al rekening mee dat door maatregelen de huurmarkt kleiner zou worden ten gunste van de koopmarkt. Maar hij vindt dat niet per se erg.

"Als de woning wordt verkocht aan een middeninkomen dat anders zou huren, dan neemt tegelijkertijd de vraag naar middenhuur af. Het betreffende middeninkomen heeft immers een betaalbare woning gevonden, alleen is dit geen huur-, maar een koopwoning", aldus minister De Jonge eerder.