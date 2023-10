Wekdienst 12/10: Rutte naar herdenking Sobibor • Uitreiking Gouden Televizier-Ring

Goedemorgen! Demissionair premier Rutte is aanwezig bij de herdenking van de opstand in het vernietigingskamp Sobibór en in Amsterdam wordt de Gouden Televizier-Ring uitgereikt voor het beste tv-programma.

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt met vooral in het zuiden regen. In het noorden breekt vaker de zon door. Het wordt tussen 15 en 17 graden. Morgen is er veel regen en wordt het 23 graden. In het weekend koelt het af naar 12 tot 16 graden. Het blijft nat.