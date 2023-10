Ook Meldpunt Kinderporno kritisch over Europese regels tegen beelden kindermisbruik

Offlimits, de anti-misbruikorganisatie waar ook het Meldpunt Kinderporno onder valt, is kritisch over voorgestelde Europese wetgeving om verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Het voorstel leidt niet tot een veiliger internet maar wel tot een "enorme inbreuk" op de privacy van gebruikers, stelt de instantie, die benadrukt dat kinderen online moeten worden beschermd. Het Meldpunt Kinderporno is bedoeld voor mensen die beelden van seksueel misbruik op internet willen melden. Het meldpunt werkt samen met de politie en techbedrijven om die beelden vervolgens uit de lucht te krijgen. Het voorstel, waar ook veel andere instanties, de Tweede Kamer en experts kritisch over zijn, verplicht chat-apps als WhatsApp om actief te filteren op beelden van kindermisbruik. Detecteert het filter problematische beelden, dan gaan ze naar een nieuw op te richten EU-centrum. Maar dat kan in veel gevallen fout gaan, betoogt Offlimits-directeur Robbert Hoving in een schriftelijke verklaring. "Denk aan een conversatie tussen twee jongeren die elkaar met toestemming seksueel getinte afbeeldingen sturen", schrijft hij. Die zouden door foute detectie dan dus bij het EU-centrum kunnen belanden. Ook strandfoto's zouden per abuis door het filter kunnen worden opgepikt. Kunstmatige intelligentie maakt namelijk regelmatig fouten.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children toont zich in een persverklaring juist voorstander van de wet. "Elke seconde worden minimaal twee afbeeldingen of video's van seksueel kindermisbruik online gedeeld", schrijft de organisatie. Een goede wet is daarom "absolute noodzaak", stelt Defence for Children.

Meekijken in privécommunicatie zou daarom leiden tot een "enorme inbreuk op privacy van gebruikers", schrijft Hoving. Bovendien is het volgens hem maar de vraag of de autoriteiten, die nu al kampen met tekorten, überhaupt toekomen aan het beoordelen van meldingen. Eigenaar In het ergste geval zou het filter zelfs kunnen leiden tot onterechte veroordelingen, vreest Offlimits, omdat niet altijd zeker is dat degene die seksueel getint beeld van minderjarigen verspreidt ook de eigenaar van de telefoon is. Op dit moment is communicatie via veel apps end-to-end versleuteld, wat betekent dat de berichten zodanig zijn beveiligd dat ook politie en justitie er niet bij kunnen. Dat leidt regelmatig tot hoofdbrekens, maar een discussie daarover moet niet worden gevoerd in het kader van de aanpak van kinderporno, stelt Offlimits.

Nu even geen kunstmatige intelligentie EU-lidstaten onderhandelen momenteel druk over de tekst van de nieuwe wet. In een nieuw voorstel dat deze week werd gepresenteerd, stelt EU-voorzitter Spanje een iets minder vergaande versie voor. Dat blijkt uit een document in handen van de NOS. Spanje is een van de voorstanders van de nieuwe verordening. In het oorspronkelijke voorstel wordt gesproken over drie "filters": om kinderpornobeelden die op een zwarte lijst staan te herkennen, om misbruikbeelden middels kunstmatige intelligentie te herkennen en om grooming te herkennen. Grooming is het seksueel benaderen van minderjarigen. Vooral op de voorstellen voor filters met kunstmatige intelligentie kwam veel kritiek. Spanje stelt nu voor om de AI-plannen in de ijskast te zetten, tot de technologie volwassener is. Die filters zouden dan later alsnog kunnen worden ingezet, zonder dat ze opnieuw de hele Europese wetgevingsmolen door hoeven. Het filteren met behulp van een zwarte lijst zou wel direct kunnen beginnen, stelt het land.