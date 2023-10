Beurshandelaren minder enthousiast over Birkenstock dan Barbie

De beursgang van het populaire sandalenmerk Birkenstock heeft niet het megasucces opgeleverd waar op was gerekend. Mede door de publiciteit van de roze Birkenstocks uit de blockbuster Barbie hoopte het Duitse merk op de beurs 9 tot 10 miljard dollar waard te worden.

Beleggers gingen alleen niet mee in de hype van het in 1774 opgerichte en nog altijd razend populaire Birkenstock. Zij hapten op de eerste handelsdag op de beurs in New York voor wat minder dan de introductieprijs toe. De beurswaarde stokte uiteindelijk op 40,20 dollar per aandeel, bijna 13 procent minder dan gehoopt.

Dat was nogal een tegenvaller voor de Amerikaanse durfinvesteerder L Catterton, die op veel meer had ingezet. Het fonds van onder meer LVMH-eigenaar Bernard Arnault nam twee jaar geleden twee derde van de aandelen voor bijna 5 miljard dollar over van de familie Birkenstock, die de rest in handen hield.

Barbiehype

De stap naar de beurs was zorgvuldig uitgekiend. Onder meer de Birkenstocks die hoofdrolspeelster Margot Robbie in de slotscène van Barbie draagt, moesten het aandeel een extra zet geven.

"Een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat ook zo nodig naar de beurs wil. Een herkenbaar merk, iedereen kent het", zei analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam.

Met een introductieprijs van 46 dollar voor de eerste 32,2 miljoen aandelen, zou Birkenstock op de beurs in New York in één keer een waarde van 9 miljard dollar krijgen. Dat zou de waarde van de belegging van L Catterton bijna verdubbelen.

41 dollar

De praktijk viel tegen. Bij de opening van de New York Stock Exchange duurde het uren voor er een openingsprijs op de borden verscheen. En toen die er eindelijk kwam, lag het aandeel met 41 dollar ongeveer 11 procent onder prijs waar Catterton op had gehoopt.

De koers sloot zoals al gezegd uiteindelijk op 40,20 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf op de beurs in totaal zo'n 7,55 miljard dollar waard is. Dat is nog altijd een ruime winst voor L Catterton, maar niet de hoofdprijs waar op was gehoopt.

Van Zeijl wijst naar eerdere uitglijders van modemerken op de beurs, zoals Dr. Martens. "Een groot drama", noemt hij het. "Dr. Martens werd zo gehyped. Maar in anderhalf jaar tijd is de koers 70 procent naar beneden gegaan. Dat maakt beleggers natuurlijk terughoudend. Na één dag moet je er eigenlijk weer uit zijn."