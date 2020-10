Wekdienst 12/10: OMT komt met nieuw advies • Nobelprijs voor Economie toegekend

Goedemorgen! Het is een dag vol overleg over nieuwe coronamaatregelen; zo komt het Outbreak Management Team met een nieuw advies aan het kabinet. Ook gaat de zaak tegen Jos B. verder en wordt de Nobelprijs voor de Economie toegekend.

Af en toe schijnt de zon en plaatselijk ontstaat een bui. Er staat een zwak tot matige westenwind en het wordt 13 of 14 graden. Na vandaag zakt de temperatuur wat; verder is het overwegend bewolkt en regent het af en toe.

De hulporganisatie schat dat zo'n 25.000 mensen hulp nodig hebben, die eerst in sectoren als de bouw of de horeca werkten maar door corona geen inkomen meer hebben. Het Rode Kruis begint nu een inzamelingsactie om de hulp ook op langere termijn te kunnen bekostigen.

En dan nog even dit:

De Batagaika-krater in Rusland is de grootste krater ter wereld die door klimaatverandering is ontstaan. En de krater wordt alleen maar groter, zeggen experts. Door de ontdooiende permafrost zakt de bodem steeds verder in. Inmiddels is de krater honderd meter diep en maar liefst honderd kilometer lang. Voor onderzoekers levert dat bijzondere inzichten op; de verschillende aardlagen geven hen een beeld van hoe de wereld er vroeger uit zag. Maar voor bewoners is het verschijnsel een ramp: