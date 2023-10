Dode door steekincident in Zutphen, andere persoon gewond

Bij een steekincident is in Zutphen één persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen.

De steekpartij vond gisteravond na 21.00 plaats in de buurt van de Gerard Doustraat. De politie gaat ervan uit dat de twee personen een conflict hadden voordat er werd gestoken. Er wordt nog onderzoek gedaan. Een deel van de straat is hiervoor afgezet.

Hoe de tweede persoon eraan toe is, is niet bekend. Na de steekpartij werden onder meer twee traumahelikopters opgeroepen. Volgens de Stentor belde een van de twee personen aan bij een huis om hulp te vragen.