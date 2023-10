Supporters Lazio niet welkom in Rotterdam voor Champions League-duel met Feyenoord

Als Feyenoord over twee weken in Rotterdam tegen Lazio in de Champions League speelt, zijn uitsupporters van de Italiaanse voetbalclub niet welkom. Dat heeft Feyenoord in overleg met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, de politiechef en de hoofdofficier van justitie besloten.

Fans van de voetbalclub uit Rome worden op 25 oktober geweerd in Rotterdam. Eerder deze week werd al bekend dat de Feyenoord-supporters op 7 november niet welkom zijn bij Lazio in Rome.

"Nu dit besluit, op last van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, is genomen achten de zogeheten driehoek (burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie) en Feyenoord het niet verantwoord om in De Kuip wel Italiaanse supporters te ontvangen", bracht Feyenoord woensdag naar buiten. In het lege uitvak kunnen nu thuissupporters plaatsnemen, meldde de club.

Vernielingen in Rome

Het besluit om beide groepsduels zonder publiek te spelen, komt voort uit ongeregeldheden die plaatsvonden in februari 2015. Toen richtten Feyenoord-aanhangers vernielingen aan in de binnenstad van Rome.

Vorig seizoen mochten uitfans van Feyenoord en Lazio ook niet bij de groepsduels in de Europa League zijn. Ook in een later stadium van dat toernooi bij wedstrijden tussen AS Roma en Feyenoord waren bezoekende supporters niet welkom.