Belletjes bij moeilijke woorden in Statenvergadering Overijssel

Twee voormalig laaggeletterden hebben het openingsverhaal van de Zwolse commissaris van de koning, Andries Heidema, tijdens de vergadering van Provinciale Staten drie keer onderbroken. De mannen zaten op de publieke tribune van het provinciehuis met een belletje dat ze bij elk moeilijk woord lieten rinkelen.

De actie kwam van Stichting ABC, een organisatie van en voor laaggeletterden, en was bedoeld om iedereen die bij de provincie werkt op te roepen om ambtelijk taalgebruik zoveel mogelijk te mijden.

De commissaris van de koning was vooraf op de hoogte van de actie, de overige Statenleden niet. "Het is ongebruikelijk dat er vragen van de publieke tribune komen en dat de voorzitter daarop ingaat. Maar het zijn wel heel terechte vragen", aldus Heidema.

Presidium en interpellatieverzoek

Overijssel zet zich in tegen laaggeletterdheid en trekt daarvoor tussen 2022 en 2024 zo'n 1,8 miljoen euro uit, meldt RTV Oost. "Met onder meer de belletjesactie willen we meer begrip kweken voor de problematiek van laaggeletterdheid, met als doel een beter beleid en bereik", zegt Stichting ABC.

De woorden waarbij gebeld werd waren 'presidium', 'interpellatieverzoek' en 'moties vreemd aan de orde van de dag'. De actie lijkt in ieder geval geslaagd: "Eigenlijk is het ook wel raar dat we hier van die moeilijke woorden gebruiken", erkent Heidema.

In Overijssel zijn volgens gedeputeerde Tijs de Bree 100.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hij noemt de actie van de stichting ludiek: "Wat wij denken dat simpel is, is soms toch wel complex, ingewikkeld en moeilijk. Simpelere woorden maken het een stuk beter te volgen. Laten we er dus scherp op zijn dat we simpele woorden gebruiken en duidelijk spreken", aldus de gedeputeerde.

In Nederland zijn zo'n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd.