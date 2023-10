'Vrij pijnlijk' besluit KNVB op Coming Out Day: OneLove-band wordt eigen keuze

Thijs Smeenk, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation (een stichting die opkomt voor homo-acceptatie in de sport), heeft in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken geen goed woord over voor het besluit van de KNVB. Hij noemt het moment om het bekend te maken "vrij pijnlijk".

Vorig seizoen was er veel commotie over de OneLove-campagne, die zich richt op het bestrijden van racisme en discriminatie in het voetbal, maar vooral de aandacht vestigt op de rechten van lhbtiq+'ers.

In Nederland heb je een groot probleem als je in het stadion een regenboogvlag ophangt.

Smeenk zegt dat er de laatste jaren "een bepaalde stroming" op gang is gekomen, waardoor er discussies over de OneLove-band zijn losgebarsten. Hij zegt dat aanvoerders in de eredivisie voor de introductie van de OneLove-campagne in 2020 al regenboogbanden droegen en dat er toen nauwelijks ruchtbaarheid aan werd gegeven.

"Tot één, twee jaar geleden ben ik best positief geweest, maar ik vind dat er nu sprake is van achteruitgang. Er is veel meer agressie en weerstand vanuit de samenleving."

Daar heeft Smeenk ook een verklaring voor. Volgens hem kom dat omdat het allang niet meer gaat over homoseksuele relaties, maar ook over identiteit.

Spottend

Smeenk wijst op spottende opmerkingen die hij soms op scholen krijgt tijdens workshops. "Wat als ik mij een hond of een auto voel? Dring het mij niet op of laat onze kinderen met rust", zijn zaken die hij te horen krijgt. "Dat hoorde ik jaren geleden niet."

Volgens hem is Nederland op het gebied van homo-acceptatie voorbijgestreefd door omringende landen. "Ik was drie weken geleden bij Arsenal-PSV en daar zie je in het stadion een regenboogvlag hangen van een gay-supportersgroep. Dat zie je ook bij andere clubs in Engeland, maar ook in Duitsland. In Nederland heb je een groot probleem als je dit doet."

Smeenk put hoop uit (heteroseksuele) voetballers die zich uitspreken. Zij kunnen namelijk hun collega's helpen. "Voetballers worstelen ook met dit probleem."